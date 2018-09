Holivudski glumac Bert Rejnolds preminuo je danas u 83. godini od posledica srčanog udara u bolnici na Floridi. Vest o smrti preneo je Rejnoldsov menadžer Erik Kricer. Glumačka legenda, čija je karijera bila duga šest decenija, sa usponima i padovima, postala je najpopularnija zahvaljujući hitovima "Zatvorski krug" (The Longest Yard), "Smoki i bandit" (Smokey and the Bandit), "Trka Kenonbol" (The Cannonball Run) i "Oslobađanje"...