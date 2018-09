Đoković u finalu Ju Es opena posle pobede nad Nišikorijem

Beta pre 2 sata

Srpski teniser Novak Đoković plasirao se u finale Otvorenog prvenstva SAD, pošto je večeras u polufinalu pobedio Japanca Keija Nišikorija u tri seta, 6:3, 6:4 i 6:2.Đoković je do 15. pobede u 17. duelu s Japancem, 21. nosiocem na Ju Es openu, došao posle dva sata i 23 minuta igre.Srpski teniser će u finalu Ju Es opena u nedelju igrati protiv Argentinca Huana Martina del Potra kom je zbog povrede desnog kolena polufinalni meč predao prvi teniser sveta Španac Rafael Nadal posle izgubljenog drugog seta.Šesti nosioc na Otvorenom prvenstvu SAD, Đoković, dobro je počeo meč, već u prvom gemu je došao do brejka, iskoristivši tek petu priliku.On je stečenu prednost sigurnim servisima čuvao do kraja tog perioda igre, ne dozvolivši Japancu da mu u bilo kom trenutku pripreti, pa je lako došao do prednosti od 1:0 u setovima.Prvi gem drugog seta trajao je više od 10 minuta i na kraju je pripao Nišikoriju, a Đoković je u tom gemu imao pet brejk lopti, međutim, nije ih realizovao.U narednom gemu na Đokovićev servis Japanc je prvi put, a ispostaviće se kasnije i jedini, imao dve brejk lopte, ali ih nije realizovao, pa je srpski teniser došao do izjednačenja.Posle dva sigurna servis gema, Đoković je u petom gemu oduzeo servis protivniku i ispostavilo da mu je to bilo dovoljno da povede s 2:0 u setovima.Đoković je u nastavku meča igrao na pođednako visokom nivou, do jedinog brejka stigao je u trećem gemu trećeg seta.Na svojim servisima Đoković je bio siguran do kraja meča, a u sedmom gemu još jednom je napravio brejk, pa je tako izborio svoje osmo finale na Ju Es openu i priliku da u 2018. godini osvoji drugu grend slem titulu nakon slavlja na Vimbldonu.