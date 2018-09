Vučić: VS odvraćajući faktor za one koju bi želeli da Srbiju uvuku u sukobe

Beta pre 4 sata

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas na promociji najmlađih oficira Vojske Srbije (vs) da su oni čuvari ugleda VS, a da je njihova snaga odvraćajući faktor za one koji bi želeli da Srbiju uvuku u sukobe.

Vučić je na svečanosti na platou ispred Doma Narodne skupštine u Beogradu rekao da su izborom da budu pripadnici VS, najmlađi potporučnici pokazali da je u njihovim srcima duh slobode naših predaka.

"Ponosan sam što stojim ispred vas koji ste odlučili da čuvate i štitite slobodu i nezavisnost otadžbine. Mi verujemo u vas, Srbija veruje u vas. Ulaganjem u vas, ulažemo u mir", kazao je Vučić.