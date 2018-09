Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obišao je danas porodicu Kovačević u selu Ibarsko postenje kod Leška, a domaćin Milutin Kovačević prethodno je izjavio da mu je to velika čast i da to mnogo znači njegovoj porodici, ali i celom selu za koje je najvažnije, kako kaže, ostanak i opstanak na KiM. - Mnogo nam znači poseta predsednika Vučića. To je velika čast, ne samo za našu porodicu, nego za celo selo i ceo kraj - rekao je on i naglasio da je...