Bili Džin King brani Serenu Vilijams

Beta pre 2 sata

Legendarna američka teniserka Bili Džin King pokušala je danas da odbrani sunarodnicu Serenu Vilijams, posle njenog ponašanja u porazu u finalu Otvorenog prvenstva SAD u Njujorku, rekavši da se u tenisu primenjuju dvostruki standardi.Vilijams je sinoć izgubila od japanske teniserke Naomi Osake sa 2:6, 4:6 u finalu Ju Es opena. Ona je u drugom setu nazvala sudiju Karlosa Ramosa "lopovom", tri puta je prekršila pravila, oduzet joj je poen pošto je razbila rektet, a zatim i gem zbog uvreda sudiji.

"Ja ne varam da bih pobedila. Radije bih izgubila. Samo da znate. Dugujete mi izvinjenje. Nikada u životu nisam varala. Imam ćerku, stojim iza onoga što je pravilno i nikada nisam varala", rekla je sudiji osvajačica 23 grend slem titule.

Ramos je procenio da je Vilijams prekršila pravila time što je dobijala savete od trenera Patrika Muratoglua, što je teniserku razbesnelo. Ona je posle meča rekla da je seksistička odluka o oduzimanju gema, pošto smatra da se to ne bi dogodilo da je u pitanju bio neki teniser.



Muratoglu je priznao da je gestikulirao rukama, da je "koučing" bio i na drugoj strani kod Osake, ali je rekao da to nije neuiobičajeno u tenisu.



Legendarna Bili Džin King navela je da se u tenisu primenjuju dvostruki standardi.



"Saveti trenera bi trebalo da budu dozvoljeni u tenisu. To nije slučaj, a kao rezultat toga, igračica je kažnjena zbog postupaka trenera. To nije trebalo da se dogodi. Kada su žene emotivne one su 'histerične' i kaznite ih zbog toga. Kada muškarac uradi isto, on je 'otvoren' i ne dobije kaznu. Hvala Serena Vilijams što je istakla dvostruke standarde. Potrebno je da se čuje više takvih glasova", navela je King.

Osaka je prvi put u karijeri osvojila grend slem titulu i prvi je osvajač grend slema iz Japana.