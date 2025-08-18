Trampovo odustajanje od primirja kao cilja sigurno je obeshrabrilo Kijev i Evropu

Danas pre 7 sati  |  BBC News na srpskom
Trampovo odustajanje od primirja kao cilja sigurno je obeshrabrilo Kijev i Evropu
Nije postignut dogovor na Aljasci. Bio je to oduvek najverovatniji, i u odsustvu ukrajinskog predsednika Vladimira Zelenskog, možda čak i najpoželjniji ishod. Ali zaokret američkog predsednika Donalda Trampa u odnosu na potrebu za momentalnim primirjem, za koje je unapred rekao da ga želi, sigurno je duboko obeshrabrio Kijev i čitavu Evropu. Ruski stav je oduvek bio da primirje može da proistekne samo iz konteksta sveobuhvatne nagodbe koja u obzir uzima ruske
Danas pre 7 sati
