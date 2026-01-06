Obradović govorio o Valensiji i potvrdio da Tomislav Tomović više nije deo stručnog štaba

Košarkaši Crvene zvezde dočekuju Valensiju u utorak 6. januara u okviru 20. kola Evrolige.

Uoči duela sa španskom ekipom medijima se obratio trener crveno-belih Saša Obradović. – Valensija je ekipa koja je pobedila kandidate za prvo mesto Panatinaikos i Olimpijakos na gostujućem terenu. Ne mislim da će oni sada pasti. Imaju dobro raspoloženje i to ih sigurno drži. Moramo da samnimo broj izgubljenih lopti, jer je svaka lopta koja se izgubi protiv njih ubitačna. Iskustvo prošle utakmice protiv njih nam govori da prvo poluvreme ne treba da igramo kako smo