Predsednik Moldavije povređen u saobraćajnoj nesreći

Predsednik Moldavije Igor Dodon povređen je lakše danas u saobraćajnoj nezgodi, saopštili su zvaničnici. Do nezgode je došlo nedaleko od grada Straseni, severno od prestonice, Kišinjeva, prenela je agencija AP. - On je dobro i nije potrebna lekarska pomoć - rekao je predsednikov savetnik Maksim Lebedinši. Lebedinši je rekao da je do nezgode došlo kada su se automobili u predsedničkoj koloni sudarili sa vozilom iz drugog smera dok su...