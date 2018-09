US open: Osaka bolja od Serene za titulu u Njujorku!

Naomi Osaka savladala je Serenu Vilijams u finalu US Opena rezultatom 2:0, po setovima 6:2, 6:4 i tako stigla do svog prvog grend slem trofeja u karijeri.. Finalni duel trajao je samo 81 minut, a protekao je i u senci jednog skandala. Osaka je odlično započela susret, već u trećem gemu stigla do brejka, potom isto uradila i u petom, pa je prednost od 4:1 lako pretvorila u 6:2 i 1:0 u setovima. U drugom delu igre Serena je stigla do 3:1, ali...