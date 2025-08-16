Korak do trona – kadeti Srbije za zlato u Tbilisiju protiv Litvanije

Košarkaška reprezentacija Srbije do 16 godina igraće meč za zlatnu medalju na Evropskom prvenstvu u Tbilisiju protiv selekcije Litvanije od 19 časova.

Kadetska reprezentacija Srbije plasirala se u veliko finale Evropskog prvenstva u Tbilisiju, nakon što je u polufinalu deklasirala selekciju Slovenije rezultatom 90:58. Tim selektora Stevana Mijovića odigrao je meč za pamćenje – siguran, organizovan i borben od prvog do poslednjeg minuta. Od samog starta bilo je jasno da su srpski kadeti ušli u duel maksimalno motivisani, brzo stekli dvocifrenu prednost i kontrolisali igru u svim segmentima. "Odigrali smo pravu