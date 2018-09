Nole za titulu, treće mesto i istoriju!

Večeras se sastaju veliki prijatelji, ali na sve to će zaboraviti u 22 časa kada počinje finale US Opena. Huan Martin Del Potro i Novak Đoković igraju za titulu na poslednjem Gren slemu u sezoni, Novak za 14. trofej na najvećim takmičenjima, Delpo za 2. Novak bi 14. titulom dostigao Pita Samprasa koji je treći na večnoj listi osvajača Gren slemova posle Federera i Nadala. Obojica su već osvajali ovo takmičenje, Delpo je to učinio 2009. godine,...