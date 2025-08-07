Partizan u Beogradu protiv Hibernijana traži zalet ka plej-ofu Lige konferencije

Partizan nastavlja evropski put – u prvom meču trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencije, crno-beli dočekuju Hibernijan. Utakmica je na programu od 21.00. Direktan prenos je na Prvom programu RTS-a, a pratite i tekstualni prenos na našem portalu.

Nakon ubedljivog prolaska u treću rundu kvalifikacija, Partizan nastavlja evropski put, gde mu je rival škotski Hibernijan. Crno-beli će pokušati da pred svojim navijačima stvore zalihu pred revanš u Edinburgu, zakazan za sedam dana. Pobednik ovog duela obezbediće plasman u plej-of rundu, gde će se sastati sa boljim iz dvomeča između kiparskog AEK-a iz Larnake i poljske Legije iz Varšave. Partizan je do trećeg kola stigao ubedljivim nastupima protiv ukrajinske