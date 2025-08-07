Partizan u Beogradu protiv Hibernijana traži zalet ka plej-ofu Lige konferencije

RTS pre 54 minuta
Partizan u Beogradu protiv Hibernijana traži zalet ka plej-ofu Lige konferencije

Partizan nastavlja evropski put – u prvom meču trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencije, crno-beli dočekuju Hibernijan. Utakmica je na programu od 21.00. Direktan prenos je na Prvom programu RTS-a, a pratite i tekstualni prenos na našem portalu.

Nakon ubedljivog prolaska u treću rundu kvalifikacija, Partizan nastavlja evropski put, gde mu je rival škotski Hibernijan. Crno-beli će pokušati da pred svojim navijačima stvore zalihu pred revanš u Edinburgu, zakazan za sedam dana. Pobednik ovog duela obezbediće plasman u plej-of rundu, gde će se sastati sa boljim iz dvomeča između kiparskog AEK-a iz Larnake i poljske Legije iz Varšave. Partizan je do trećeg kola stigao ubedljivim nastupima protiv ukrajinske
Kad i gde možete da gledate meč Partizan – Hibernijan?

Velika bruka šampiona Hrvatske! Poraz na domaćem terenu od totalnog autsajdera! Jedan igrač im vredi više od kompletnog tima…

Humska čeka novu evro priču (21, sastavi)

Crno-bele bebe žele da sruše škote! Evo gde možete gledati direktan prenos meča Partizan - Hibernijan

Evo gde možete da gledate uživo TV prenos meča Partizan - Hibernijan u 3. kolu kvalifikacija za lk

Bogdan Kostić pred Hibernijan: "Živimo svoj san, znamo koji grb nosimo, naježim se kad pričam o navijačima"

