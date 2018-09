Video Serena pravila haos, vikala na sudiju, plakala, tvrdila da nije varala; Muratoglu priznao: Dao sam joj savet

Ponašanje Serene Vilijams tokom finala Ju-Es opena je definitivno pokvarilo slavlje harizmatične Naomi Osake. Mlada japanska teniserka je potpuno zasluženo došla do pobede i prvog grend slem trofeja. Igrala je bolje, servirala bolje od protivnice, pravila manje grešaka. - Znam da ste svi navijali za nju. Izvinite što se ovako završilo – u suzama je Osaka govorila kao da žali što je došla do trijumfa. Razlog za to – odnos između Serene i...