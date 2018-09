Socijalno-ekonomski savet nije postigao dogovor o povećanju minimalne cene rada u Srbiji (VIDEO)

Beta pre 4 sata

Članovi Socijalno-ekonomskog saveta danas se nisu dogovorili o minimalnoj ceni rada koja bi se isplaćivala od naredne godine, a po predlogu Vlade Srbije sa kojim su saglasni poslodavci povišica će biti 8,6 odsto i radni sat će se plaćati najmanje 155 dinara.Reprezentativni sindikati su tražili povišicu "minimalca" od 10 odsto.S povišicom od 8,6 odsto minimalna zarada u Srbiji će iznositi 27.022 dinara.Ove godine minimalna cena rada po satu iznosi 143 dinara, a minimalna zarada, koju prima oko 330.000 radnika, 24.882 dinara.Na konferenciji za novinare članovi Socijalno-ekonomskog saveta su kazali da će povećanje minimalne zarade pratiti "dogovor i očekivanje" da će u naredne tri do četiri godine "minimalac" rasti više i da će se izjednačiti sa troškovima minimalne potrošačke korpe koji su sada 36.000 dinara.Ministar finansija Siniša Mali je rekao da su razgovori o povišici minimalne zarade bili konstruktivni i da su polazne tačke bile udaljenije."Ovo povećanje od 8,6 odsto je realno, možda čak i malo više od toga. Trudili smo se da nađemo kompromis i uspeli smo", rekao je Mali i naveo da je za poslednjih sedam godina cena rada u Srbiji povećana 52 odsto.Kazao je da su svi makroekonomski rezultati u Srbiji dobri i da će se raditi na njihovom poboljšanju, kao i uslova poslovanja, kako bi bila veća zaposlenost i zarade.Predsednik Samostalnog sindikata Srbije Ljubiša Orbović je rekao da postoji minimalna razlika u predlozima socijalnih partnera o povišici "minimalca" i istakao da će se o predloženoj povišici izjasniti organi tog sindikata."Pravi efekat koji je postignut u razgovorima članova Socijalno-ekonomskog saveta je da minimalna cena rada dostigne potrošačku korpu", kazao je on i dodao da je u poslednje tri godine minimalna cena rada povećana 28 odsto a da su prosečne plate u tom periodu uvećane 10 odsto.Orbović je rekao da je cena rada po satu sada 1,3 evra i dodao da nominalno povećanje možda nije veliko ali da su postignuti određeni pomaci o daljem rastu minimalca" i propratnom paketu.Predsednik Ujedinjenih granskih sindikata Nezavisnost Zoran Stojiljković je rekao da je važno je dogovoreno da se, pored ukidanja zakona o privremenom umanjenju penzija ukine i zakon kojim je organičen rast zarada zaposlenih u komunalnim delatnostima.Naveo je da od oktobra slede razgovori o ozbiljnijem rastu zarada u javnom sektoru od šest od 12 odsto i da će biti donet sistem platnih razreda koji će biti stimulativan."Ako se ispuni takav dogovor to znači da smo počeli da vodimo efektivan socijalni dijalog", ocenio je Stojiljković.Ministar za rad Zoran Đorđević je rekao će biti nastavljena zajednička borba ne samo na povećanju cene rada već i smanjenju sive ekonomije i poboljšanju uslova rada, a posebno boljoj zaštiti na radu."Cilj je da se poboljša poslovni ambijent i da radnik ode kući sa većim primanjima", rekao je Đorđević.Predsednik Unije poslodavaca Srbije Miloš Nenezić je rekao da poslodavci ne žele da radnici žive teško već da budu zadovoljni jer tako jača i firma."Krećemo u snažnije poboljšanje ambijenta za rad jer sada postoji 300.000 radnika koji primaju 'minimalac' od kojih je 250.000 u privatnom sektoru", rekao je Nenezić.