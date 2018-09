Pakleni plan u zadruzi: Nadežda dobila 10.000 evra da rasturi vezu Banetu i Zerini! (foto)

Nadežda Biljić hoće po svaku cenu da rasturi vezu bivšem dečku Banetu Čolaku, a za to ima i dobar motiv - 10.000 evra! Kako saznajemo, pevačica se nameračila da Baneta odvoji od nove izabranice Zerine Hećo, a produkcija je spremna da joj za to posebno plati. Taj zadatak joj neće teško pasti s obzirom na to da, kako se poverila prijateljima pred ulazak u "Zadrugu", i dalje gaji emocije prema Čolaku, iako ga je, dok su bili zajedno, prevarila...