Samprase Pite, skloni se - stigao je Novak!

Šta Novak Đoković radi poslednja tri meseca to je prosto neverovatno! Nakon povratka sa teškog bolovanja i dužeg perioda adaptacije svet tenisa je uzeo ponovo uzeo pod svoje. Nakon Vimbldona i Zlatnog mastersa, to jest Sinsinatija osvojio je po treći put u karijeri US Open. U svom osmom finalu u Njujorku pobedio je Huana Martina Del Potra sa 6:3, 7:6 (4) i 6:3 za tri sata i 15 minuta vrhunske twnsike izvedbe za 14. grend slem titulu. U...