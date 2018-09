Vremenska prognoza: U utorak sunčano i toplo, do 30 stepeni

U Srbiji će u utorak biti pretežno sunčano i toplo sa maksimalnom temperaturom do 30 stepeni Celzijusa. Vetar će biti slab i umeren, severozapadni. Prema prognozi RHMZ, najniža temperatura kretaće se od 10 do 16 stepeni Celzijusa, a najviša od 26 do 30 stepeni. I u Beogradu će u utorak biti pretežno sunčano i toplo, a vetar će biti slab, severozapadni. Najniža temperatura biće 16, a najviša 28 stepeni Celzijusa. U narednih sedam dana uglavnom...