Milojeviću je euforija okej, ali zabranjeno je da se priča o bilo čemu osim o Radniku

Trener Crvene zvezde Vladan Milojević naglasio je danas da je prvenstvo Srbije prioritet za njegov tim. Euforiju razume, ali igračima ne dozovoljava da razmišljaju i pričaju ni o čemu drugom osim o sutrašnjoj utakmici sa Radnikom iz Surdulice. "Nama je jako bitno prvenstvo i ono nam je prioritet, to moji igrači dobro znaju. Pričali smo o tome, skrenuću im pažnju. Očekujem da radimo samo ono što smo radili do sad. Sama euforija je i okej, to...