Vučić: Nemoguć sporazum sa Kosovom bez sveobuhvatnog paketa za Srbiju

Foto: FonetNisam optimista, ali ću dati sve od sebe da pokušamo. Da li je to realno, ne bih rekao, ali je nemoguće da se postigne sporazum bez sveobuhvatnog paketa, naglasio je on. Vučić je izjavio da nije do kraja u temi akvizicija koje sprovodi Telekom Srbija, kao što to navodi televizija N1, ali naglašava da akcionarsko društvo Telekom Srbija posluje na tržištu i da se bori sa „Amerikancima, Česima, Austrijancima“. Đilasova televizija...