Jezivi snimci iz srca uragana: Pogledajte pustoš koju ostavlja za sobom! (video)

Udari vetra dostižu jačinu od 110 kilometara na sat. Florence brought heavy rains and winds reaching over 100 mph as the storm arrived in the Carolinas, leaving destruction in its path https://t.co/ND02DbtFJD pic.twitter.com/ExywjLZhNd — CNN (@CNN) September 15, 2018 Na društvenim mrežama pojavili su se jezivi snimci koji pokazuju razarajuću moć uragana. Američki predsednik Donald Tramp uverio je lokalne zvaničnike ugroženih područja da...