Dan kasnije, delije i zvezdina senzacija glavna tema: Pogledajte kako su svetski mediji ispratili jučerašnji duel na Marakani (foto) (video)

Dan pošto je Crvena zvezda svoje prvo učešće u ovom formatu Lige šampiona započela remijem sa Napolijem, mnogi mediji još uvek pričaju o jučerašnjoj utakmici. I dok oni iz regiona u prvi plan ističu remi, pa tako hrvatski Indeks i Večernji, te crnogorske Vijesti apostrofiraju senzaciju… …strani mediji se bave, manje ili više očekivano, navijačima: The atmosphere at Red Star Belgrade for their #ChampionsLeague clash with Napoli...