Direktor Zvezdinog stadiona: Malo primedbi od UEFA

Direktor stadiona "Rajko Mitić" Miodrag Ćorović izjavio je danas da je Evropska fudbalska unija (UEFA) imala malo primedbi i da će nedostaci biti otklonjeni do sledeće utakmice Crvene zvezde. - Do rane zore je vršena analiza UEFA iz aspekta šta smo morali da uradimo, a šta nismo. Bilo je veoma malo primedbi, što ćemo sigurno otkloniti do sledeće utakmice - rekao je Ćorović za TV Prva. PROČITAJTE JOŠ: MEDIJI U REGIONU HVALE ZVEZDU:...