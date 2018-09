Tuhel razočaran posle poraza od Liverpula: Rezultat nije tačan, niti korektan

Bio je to odličan meč na Enfildu. Liverpul je vodio 2:0 protiv Pari Sen Žermena, potom su Sveci došli do izjednačenja, a tek u nadoknadi su Redsi golom Roberta Firmina došli do pobede i sva tri boda. Trener francuskog tima Tomas Tuhel bio je vidno razočaran posle utakmice. Na konferenciji za medije je jasno rekao da njegov tim nije zaslužio da izgubi. I da je mogao da dobije. "Možda rezultat ne priča pravu priču. Na samom kraju smo imali...