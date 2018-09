Ma, morali su i Francuzi da padnu! Atanasijević razbio Trikolore u trileru - 38 poena!

Punih sedam godina, Srbija na velikim takmičenjima nije dobila Trikolore. Ne leže nam i to je jasno. Ali, izabranici Nikole Grbića su danas uspeli u onome što im dugo nije pošlo za rukom - tukli su Francuze. I to na Svetskom prvenstvu! Bilo je – 3:2 (22:25, 26:24, 25:20, 18:25, 18:16). Kakav meč! Koji je razrešen as udarcem Uroša Kovačevića. Neverovatan meč i fantastična igra Aleksandra Atanasijevića koji je dao 38 poena! Sada smo mnogo...