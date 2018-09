Zaštitnik građana: Mora se znati ko je kriv za pogibiju radnika

Zaštitnik građana Zoran Pašalić izjavio je danas povodom pogibije radnika na gradilištima da se mora znati ko je kriv za to, ali da ta institucija nema ovlašćenja da vrši istrage, niti da inicira sudske postupke. On je za N1 rekao da institucija zaštinik građana može da traži da nekada i po hitnom postupku bude obaveštena o rezultatima istrage kako je do neke nesreće došlo. Posle pogibije dva radnika na gradilištu Beograda na vodi,...