Održana četvrta "Trka s bojama", trčali i najmlađi

U pitanju je atraktivna urbana trka tokom koje volonteri zasipaju učesnike na svakom pređenom kilometru organskim bojama koje se lako skidaju vodom i oni u cilj ulaze obojeni od glave do pete. Tokom višesatnog programa prvo su na 200 metara trčali najmlađi, deca do šest godina, a posle njih mališani do 10 godina trčali su 500 metara, gde su na svakih 100 metara zasipani bojama. Trka sa bojama color RUNNING inspirisana je festivalom boja...