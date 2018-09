Dodik: Uhapsiti odgovorne za ubistvo Dragičevića

„Čuo sam da mi ovaj ovde neki Dunđer preti. Kažite mu da se prestane zaje… da se ja ne bih zaje.. s njim“, zapretio je Dodik Dunđeru i dobio aplauz svojih pristalica. On je pitao Dragičevića „šta će on uraditi“ i poručio mu da „misli da je frajer“. „Jedini način da se zaustavi Milorad Dodik i da ne pobedi je da onaj u Banjaluci kao nešto uradi. Šta će on uraditi? Izneo krevet na Trg i misli da je frajer. Osmog više neće biti ovde“, rekao...