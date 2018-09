Nova stranka: Borba za poštene izbore

Predsednik Nove stranke Zoran Živković istakao je da je ova stranka borac protiv aktuelnog režima, te da se svojim delovanjem ustanovila kao mera vrednosti sanitarnog političkog otklona od svega onoga što predstavlja Aleksandar Vučić. On je naveo i da se pogubna naprednjačka vlast ne može pobediti Vučićevom retorikom, te da bi takav pokušaj bio ništa drugo do tretiranje biračkog tela kao „stada“. Otuda, naglasio je on, Nova stranka je izašla...