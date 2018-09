Nove metode u lečenju HIV-a

U svetu raste broj zaraženih HIV koji koriste lekove, ali oni moraju da poštuju stroga pravila kako bi bili u dobrom zdravstvenom stanju i da lekove uzimaju do kraja života. Istraživači ističu da kombinacija dva proteina, poznata po svom protivefektu na HIV, može da suzbije taj virus do 30 dana u telu pacijenta, a to daje nadu da je moguže razviti tretman zaraženih HIV koji ne podrazumeva svakodnevno uzimanje lekova, navodi AFP....