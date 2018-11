Zatvorenik u SAD priznao da je ubio 90 osoba

Američki zatvorenik Samjuel Litl (Samuel Little) koji je priznao da je počinio 90 ubistava, od kojih su mnoga ostala nezapažena, mogao bi da uđe u anale američke istorije kao najveći serijski ubica u SAD. Američka federalna policija koja nastavlja istragu, već je potvrdila da je on odgovoran za smrt 34 osobe, većinom marginalizovanih žena, narkomanki i prostitutki, pretežno tamnoputih ili latinoameričkog porekla, od 1970. do 2005. u 15...