Skupština Srbije: Predsednica ispratila poslanika iz sale jer je uneo sliku

Sednica Skupštine Srbije počela je danas veoma burno pošto je Miladin Ševarlić iz poslaničke grupe Dveri uneo veliku sliku "Plava grobnica" pa je iz sale morala da ga isprati predsednica parlamenta Maja Gojković, pošto služba obezbeđanja nije reagovala.Gojković je upozorila Ševarlića da ne može da unosi sliku u skupštinsku salu posebno što od nje ne može da vidi ni poslanika koji sedi iza njega i zatražila od obezbeđenja da iznesu sliku.Pošto obezbeđenje to nije učinilo, Gojković je sišla sa mesta predsedavajućeg i lično ispratila Ševarlića iz sale a na momente se sa njim otimala oko slike. Pre toga ona je pokušavala da Ševarlića nagovori da iznese sam sliku i odnese je u skupštinski hol i izloži."Sklonite tu sliku, molim obezbeđenje da radi svoj posao. Ne znam kako ste ušli sa tako velikom slikom u salu. Znam da je to ’Plava grobnica’ nemojte od parlamenta da pravimo galeriju. Ne mogu više stvarno. Ljudi, ja više ne znam šta da radim", rekla je Gojković.Ona je Ševarliću potom kazala da je slika lepa i da treba da je da da se izloži u skupštinskom holu, ističući da od sale ne može da se pravi galerija, ni da se izvode performansi.Gojković se naljutila i na obezbeđenje odnosno pripadnike Ministarstva unutrašnjih poslova koje je došlo do Ševarlića, ali mu nije uzimalo sliku."Hoćete da siđem ja da uzmem iz ruke, pa nije to nikakva problem, eto moraću ja", rekla je Gojković i potom otišla do Ševarlića i obezbeđanja i ispratila poslanika iz sale, na momenat oni su se otimali oko slike.Povodom Ševarlićevih navoda da u Poslovniku o radu parlamenta ne piše nigde da slika ne može da se unese u salu, ona je rekla da u Poslovniku ne piše ni da ne mogu da unose pištolj ili nož ni kamen, ali da bi poslanici svakako morali da znaju šta može, a šta ne.Ševarlić je donošenjem slike želeo da izrazi nezadovoljstvo time što, kako je rekao, nije u Srbiji dostojanstveno obeležena stogodišnjica od završetka Prvog svetskog rata u kome je Srbija podnela velike žrtve, na šta mu je Gojković rekla da joj ne drži lekcije o patriotizmu ni kako treba da se obeleži ta godišnjica.Ona mu je potom rekla da je pored skupštine Istorijski muzej Srbije u kome je postavljena fantastična izložba o Prvom svetskom ratu, ali da on tamo sigurno nije kročio.Gojković je skupštinskoj službi kada je Ševarlić izveden iz sale rekla da su oni tu da bi u sali bio red i da bi parlament mogao da radi i zamolila ih da rade svoj posao ili da napuste Skupštinu."Nema smisla da predsednica parlamenta pravi red u sali i iznosi predmete. Ja sam šokirana koji put poslanici mogu da unesu nekakav predmet kome ovde nije mesto i to su sve propusti vaše službe", rekla je Gojković.Potom je podsetila da se u salu unosilo i kamenje i drugo, a sada i tako velika slika."Šta je sledeće što ćete da dozvolite. Ja kažem oduzmite, i njih dvojica stoje pored poslanika i predsednica parlamenta mora da se blamira ovde", rekla je Gojković i istakla da to što se danas desilo greška službe obezeđenja.Šef poslaničke grupe Dveri Boško Obradović posle tih dešavanja ušao je u salu i želeo je da reklamira Povredu poslovnika, a Gojković mu je rekla da ne mogu da joj drže lekcije o Prvom svetskom ratu i patriotizmu i da je ona izgubila u njemu 86 članova porodice, a da je pradeda ostavio život upravo u "Plavoj grobnici"."Vi hoćete ove da mi držite lekcije, a mrzi vas da pređete u Istorijski muzej Srbije i pogledate jednu fantastičnu izložbu o tom događaju. Mislite da ćete da pravite haos u parlamentu time što ćete da unosite ovde sve što vam padne na pamet - od kamenja do umetničkih slika. Ta slika je 30 dana bila izložena u holu ovog parlamenta, a prolazili ste pored nje kao pored 'turskog" groblja'", rekla je Gojković.Ševarlić: Ko se stidi pobede u Prvom svetskom ratuMiladin Ševarlić iz poslaničke grupe Dveri izjavio je danas da nije želeo da izaziva incidente unoseći reprodukciju slike "Plava grobnica", ali da ne može da razume zašto parlament ne može da oda počast za 1.250.000 žrtava Kraljevine Srbije u Prvom svetskom ratu."To je nedopustivo. Ko se stidi pobede u Prvom svetskom ratu ili zaista toliko moramo da saginjemo glavu pred onima koji su bili okupatori za vreme Prvog svetskog rata", upitao je Ševarlić na konferenciji za novinare održanoj pošto ga je iz skupštinske sale ispratila predsednica parlamenta Maja Gojković jer je uneo sliku.On je istakao da ne želi incidente već da se Srbija prema srpskim žrtvama dostojanstveno ophodi."Čega se mi to stidimo, odbrane zemlje ili izdaje zemlje", upitao je Ševarlić.On je kazao i da je profesor Univerziteta u Beogradu i da zna šta je akademsko ponašanje, kao i da je sliku hteo da iznese is sale pošto postavi pitanje zašto nije održana Svečana sednica parlamenta povodom stogodišnjice od završetka Prvog svetskog rata.