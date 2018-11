ZABRINjAVAJUĆI TREND Dva čedomorstva za pet dana

On se sumnjiči da je pesnicom zadao više udaraca svojoj bebi, nakon čega je ona preminula u zemunskoj bolnici. Osumnjičenom S. J. je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Beogradu. Nezvanično, obdukcijom je utvrđeno da je dete imalo prelom rebara i brojne krvne podlive po glavi i rukama. Po rečima komšija, S. J. je umeo da bude nasilan i voleo je da popije. To je drugi...