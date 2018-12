Delovi Novog Sada, Kovilja i ceo Čenej bez vode

Novi Sad: Bez vode će do 14 časova biti Sutjeska 1 (zgrada RTV-a). Čenej: Celo naselje neće imati vode od 9 do 15 časova Cisterna sa pijaćom vodom će biti postavljena ispred OŠ „Ivan Gundulić“. Kovilj: Bez vode će do 13 časova biti ulice Jovana Jovanovića Zmaja, Jovana Ćuluma i Ive Lole Ribara. Postoji mogućnost da će u toku radova blokada vodovodne mreže biti produžena i...