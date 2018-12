Brnabić: Nadam se da Srbija neće morati da upotrebi vojsku (VIDEO)

Beta pre 1 sat

Premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila je danas povodom najave formiranja kosovske vojske da se nada da Srbija neće morati da upotrebi svoju vojsku, ali da je trenutno to jedna od opcija na stolu zato što se ne može gledati novo etničko čišćenje Srba."Nadam se da nikada nećemo morati da upotrebimo svoju vojsku, ali je u to u ovom trenutku jedna od opcija na stolu, jer ne možemo da gledamo novo etničko čišćenje i nove oluje iako (premijer Albanije) Edi Rama na njih poziva", kazala je Ana Brnabić novinarima u Vladi Srbije.Ona je kazala da je Srbija od kada je Aleksandar Vučić postao premijer ulagala u podizanje odbrambenih kapaciteta, jer su bili devastirani."Kada neko zna da imate jaku vojsku onda mora sa vama da sedne i razgovara", rekla je Ana Brnabić.Predsednik Srbije Aleksandar Vučić nedavno je rekao da Albanci planiraju da formiraju kosovsku vojsku 14. decembra.Srbija ne krši CEFTA sporazumPremijerka Ana Brnabić negirala je danas da Srbija krši CEFTA sporazum i dodala da je bila naivna kada se uzdala u albanskog premijera Edija Ramu da će opomenuti ili pozvati Prištinu da se urazumi po pitanju uvođenja taksi na robu iz Srbije i BiH."Slažem se sa Ramom jer je priznao da je nenormalno povećanje taksi od 100 odsto", rekla je premijerka na konferenciji za novinare, na kojoj je odbacila tvrdnje Rame da je uvođenje taksi posledica toga što je Srbija kršila Cefta sporazum.Brnabić je izjavila da je nenormalno da u 21. veku proizvodi imaju nacionalnost i da ljudi pale keks jer je srpski, a da Srbi na Kosovu i Metohiji za predstojeću Novu godinu i Božić nemaju grejanje, hranu i lekove."Da li se javio Savet Evrope o kršenju ljudskih prava? Mi ne znamo koliko imamo mazuta za grejanje škola i bolnica", rekla je ona.Ona je novinarima u Vladi Srbije rekla da je nenormalno da u Evropi u 21. veku 14 dana Srbi na Kosovu i Metohiji nemaju informisanje na sopstvenom jeziku."Ja sam pričala o tome sa OEBS-om, šta sam dobila kao rezultat? To da su oni osudili da nema štampe i nikada više nisam čula od njih", rekla je ona.Premijerka je rekla da Srbija i dalje čeka objašnjenje da li je uvođenje taksi na robu usledilo zbog neuspešnog pokušaja da se Kosovo učlani u Interpol ili zbog toga što je Srbija navodno prekršila Cefta sporazum.Ana Brnabić je rekla da su potezi Prištine "politika 19. veka" i da Beograd i Priština imaju različite vizije prioriteta."Moj prioritet su škole, a njihovi puške", rekla je Ana Brnabić.Ona je rekla da je Priština zamerila Srbiji da krši Briselski sporazum na polju energetike, u kojem piše da kada se osnuje Zajednica srpskih opština (ZSO) onda ta zajednica registruje srpske kompanije na severu Kosova, ali je ukazala da ZSO još nije osnovana."Oni kažu da mi kršimo Briselski sporazum a bili smo spremni četiri puta da naša Elektroprivreda podnese zahtev za registrovanje kompanije", kazala je ona.Premijerka je rekla da je juče srpski tim imao prvi nezvanični sastanak sa predstavnicima Unmika zbog zahteva koji je ona podnela 27. novembra CEFTI."Sledeći korak je da Srbija predloži mesto i vreme sastanka što ćemo uraditi u narednih 24 sata", rekla je premijerka.Ana Brnabić je kazala da se Srbija oslanja na Kipar koji će pokrenuti zvaničnu proceduru zbog kršenja Sporazuma o stabilizaciju i pridruživanju Kosova.Srbija mesečno gubi 42 miliona evra zbog taksi koje je uvela PrištinaSrbija gubi mesečno 42 miliona evra zbog taksi od 100 odsto koje je uvela Priština na robu iz Srbije, izjavila je danas premijerka Srbije Ana Brnabić."Taj gubitak nije ni približan onome što gube Srbi na Kosovu i Metohiji zbog nerazumne odluke vlasti u Prištini", kazala je Brnabić na konferenciji za novinare u Vladi Srbije.Ona je istakla da se Srbi na Kosovu sada osećaju još manje sigurno i više diskriminisano nego 6. novemba, kada su uvedene takse od 10 odsto na robu iz Srbije, i 21. novembra kada su takse povećane na 100 odsto."Ne znamo da li će Srbiji na Kosovu i Metohiji imati goriva, lekove i hranu zbog ove nerazumne odluke Prištine koja je nerazumna i prema Albancima", kazala je premijerka.Istakla je se skoro svi albanski proizvodi prave od sirovina iz Srbije.Pisma Vučića penzionerima jako lep gestPremijerka Srbije Ana Brnabić izjavila je danas da je to što je predsednik Srbije Aleksandar Vučić poslao pisma penzionerima jako lep gest.Brnabić je novinarima u Vladi Srbije kazala da ne može da veruje da je neko napravio priču od toga što je Vučić pisao penzionerima da im zahvali, jer kako je rekla "dobijete jedno pismo od predsednika Republike na adresu, hoćete da ga pročitate, nećete, možete da ga bacite"."Ja sam mislila da je to zaista lep gest, ali svaki lep gest može da se protumači na raznorazne načine", rekla je ona.Brnabić je dodala da je poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti nezavisna institucija i da će kao predsednica Vlade poštovati njegove oduke.Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Rodoljub Šabić podneo je krivičnu prijavu Prvom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu protiv NN službenog lica u Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje zbog toga što je neovlašćeno saopštilo Srpskoj naprednoj stranci (SNS) podatke o ličnosti korisnika penzija u Srbiji.Nema razloga da Vlada preispituje odluku Telekoma o kupovini KopernikusaPremijerka Srbije Ana Branbić izjavila je danas da Vlada Srbije može da preispita odluku Telekoma o preuzimanju Kopernikusa, ali da ne vidi razlog zašto bi to radila."On (Telekom) se bori za tržište i mislim da se bori najbolje što može", rekla je Ana Brnabić na konferenciji za novinare u Vladi Srbije.Telekom Srbije je početkom novembra ove godine kupio kablovskog operatora Kopernikus tehnolodži za nešto manje od 200 miliona evra.Odgovarajući na ocene stručnjaka da je to previsoka cena, Telekom je naveo da je Kopernikus kupljen po tržišnim uslovima i cenama i da je ta transakcija finansirana delom iz sopstvenih sredstava, a delom iz kreditnog aranžmana, po izuzetno povoljnim tržišnim uslovima.Direktor Telekoma Predrag Ćulibrk je nedavno izjavio da će ta kompanija u kojoj država ima udeo od 58,1 odsto nastaviti da kupuje kablovske operatore, što je deo razvojne stratregije.