Đilas: Večeras protest protiv svega lošeg u društvu

Beta pre 1 sat

Jedan od lidera i osnivača Saveza za Srbiju (SzS) Dragan Đilas izjavio je da protestni skup koji će večeras u 18.00 biti organizovan na platou ispred Filozofskog fakulteta u Beogradu neće biti politički, već miran, građanski protest protiv nasilja i svega lošeg u društvu.On je za list Blic rekao da građansku, a ne političku dimenziju skupa dokazuju govornici - košarkaški trener Duško Vujošević i glumci Mirjana Karanović i Branislav Trifunović.Đilas je dodao i da neki članovi SzS ne dele stavove najavljenih govornika, što pokazuje da nije bilo političke organizacije protesta i da ni SzS u tome nije učestvovao."Ovo je skup protiv svega što je loše u ovom društvu, a što na kraju svoju kulminaciju doživljava u tome da se prebijaju politički protivnici, da sljudi ubijaju po kafićima, da se džipovi dižu u vazduh, da se svi osećamo nebezbedno jer smo izloženi fizičkom i verbalnom nasilju", rekao je Đilas.Đilas je rekao da opozicija ne planira da protesti postanu običaj ili strategija delovanja, ali da u Srbiji vlada ogromno nasilje i strah."U ovom trenutku izgleda kao da je mafija jača od države. Mafija je pobedila. Ko može da bude protiv osude kriminala i nasilja", upitao je Đilas i dodao da očekuje da će se protestu pridružiti više hiljada građana.On je dodao da deo odgovornosti za atmosferu u društvu snosi i opozicija, ali je dodao da "nesrazmerno veću količinu mržnje širi vlast".Ocenivši da će sledeće godine biti održani izbori, iako nije izborna godina, Đilas je rekao da u SzS planiraju da za njih do tada "sazna više od 20 odsto građana".On je najavio da će u decembru organizovati inicijativni odbor za osnivanje stranke, nakon čega će početi s prikupljanjem potpisa, a da će ona biti formirana najverovatnije u februaru."Ona će postati osnivač SzS, biće stranka koja će se zalagati za svih 30 tačaka predstavljenih u programu SzS. To će biti levičarska stranka. Neće biti moguće da onaj ko je aktivan član neke od stranaka iz Saveza pređe u nju, da one ne bi bile oštećene na taj način", rekao je Đilas.Đilas o garaži: Zaštitu prava zbog Vesićevih neistina o garaži tražim na suduJedan od osnivača Saveza za Srbiju Dragan Đilas odbacio je danas kao neistinite navode zamenika gradonačelnika Beograda Gorana Vesića da je "protivzakonito prisvojio" deo javne garaže u Požarevačkoj ulici i najavio da će zaštitu prava potražiti "u redovnoj sudskoj proceduri".Đilas je u pisanoj izjavi naveo da je garažu u Požarevačkoj ulici dobio na korišćenje od Parking servisa dva meseca pre nego što je izabran za gradonačelnika Beograda."Tada su u garaži u Požarevačkoj ulici otvorena nova parking mesta, pretvaranjem atomskog skloništa i prolaza koji nikada nije korišćen za parking prostor. Plaćao sam garažu u kojoj nikada apsolutno ništa nisam radio ni gradio više od deset i po godina, bez ikakvih primedbi, da bi pre dve noći nepoznata lica u večernjim satima upala i preturala po mojim ličnim stvarima, što je sve zabeleženo na kamerama i predato policiji uz krivičnu prijavu", naveo je Đilas.On je zatražio od nadležnih da procesuiraju "sve one koji su prethodnih dana učestvovali u izvršenju krivičnih dela" koje je prijavio MUP-u Srbije."Podmetanje požara, obijanje vrata, preturanje po mojim ličnim stvarima i igračkama moje dece, objavljivanje u tabloidima fotografija žene starije od 60 godina koja čuva moju decu dok ulazi u garažu sa mnom, laganje kako sam ja pregradio protivpožarni put, stavljao vrata i sve ostale neistine koje su iznete, pokazuju još jednom da ova vlast ne preza ni od čega", naveo je Đilas.Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić najavio je juče da će protiv Đilasa, odnosno kompanije čiji je vlasnik, biti podneta tužba za nadoknadu štete jer je "neovlašćeno koristio javnu garažu i zatvorio protivpožarni izlaz".