Vanjina šuterska kanonada spasila Partizan, crno-beli izvukli pouku u Laktašima

Prvi meč posle pauze je uvek nezgodan, a to se danas pokazalo kao istinito za Partizan. Crno-beli su gostovali u Laktašima, nisu uspevali dugo da prelome Igokeu, a na kraju su to uspeli usled dobre šuterske partije Vanje Marinkovića. On je šutirao 6/8 van linije 6,75 i ukupno ubacio 28 poena za pobedu Partizana od 97:84 (24:30, 20:17, 21:28, 19:22). Njegova najbolja utakmica ove sezone. Pored Marinkovića efikasni su bili i Rade Zagorac sa 15...