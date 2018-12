DSS ne učestvuje na protestu opozicije zbog Mirjane Karanović

Demokratska stranka Srbije (DSS) neće učestvovati na protestu opozicije u subotu, jer će na njemu govoriti glumica Mirjana Karanović, koja je često iznosila antisrpske stavove, izjavio je predsednik DSS-a Miloš Jovanović. On je rekao da ne može da se složi sa njenim stavom da je u Srebrenici počinjen genocid I da to precizno kao pravnik kaže. "To je kao da su iz Saveza za Srbiju pozvali Natašu Kandić da predvodi protest. Bili smo na...