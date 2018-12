Vremenska prognoza: Na planinama više snega

SUDEĆI po proceni meteorologa, danas nas očekuje jutarnje naoblačenje sa kišom, i na severu i zapadu, koje će se posle podne i uveče premeštati ka jugu i istoku Srbije. Na planinama će do kraja dana kiša preći u sneg. Najniža temperatura biće od pet ispod nule, na jugu i istoku, do pet stepeni na severozapadu, a najviša dnevna biće od četiri do 10 celzijusa. Sutra ujutru će biti pretežno sunčano i toplije, ali posle podne na severu, zatim...