Babić: Do kraja godine gotov autoput Obrenovac-Ljig

"Dosadašnja saradnja s Kinezima bila je veoma uspešna i nadam se da će biti još bolja", rekao je Babić na Trećoj međunarodnoj konferenciji Beogradski strateški dijalog pod nazivom "Inicijativa pojas i put na Balkanu", koja se održava u Palati Srbija u Beogradu. On je rekao da će deonica Obrenovac - Ub biti potpuno završena do Nove godine, dok će deonica Lajkovac - Ljig biti završena do tada do petlje Ljig, dok će mašinsko opremanje...