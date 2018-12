Haradinaj sutra o novim merama protiv Srbije

Nakon povećanja poreskih taksi za 100 odsto na proizvode iz Srbije i BiH, Haradinaj nije isključio mogućnost uvođenja novih mera, ali o tome koje bi to nove mere mogle biti, on nije želeo da govori danas. Kako je prenela Koha onlajn, upitan da kaže koje su to moguće mere koje bi Priština mogla da uvede Srbiji, Haradinaj je, kako se navodi, tražio razumevanje da ne govori o ovoj temi. O tome će, kazao je, govoriti sutra nakon sednice vlade....