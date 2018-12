Jokić predvodio Denver do pobede, dobra partija Bogdanovića (VIDEO)

Beta pre 5 sati

Košarkaši Denvera pobedili su noćas Memfis sa 105:99 i prekinuli niz od dva poraza u NBA ligi, a do pobede ih je predvodio srpski košarkaš Nikola Jokić "dabl dabl" učinkom od 27 poena i 12 skokova.Jokić je postigao 27 poena, uz 12 skokova, šest asistencija i dve ukradene lopte i predvodio je Nagetse do 18. pobede u ligi. Monte Moris je "trojkom" na 5:22 minuta do kraja obezbedio vođstvo Denveru, koji se posle toga "odlepio" zahvaljujući "trojci" Huana Ernangomesa.Moris je utakmicu završio sa 20 poena, šest skokova i pet asistencija, Džamal Marej postigao je 16 poena, a Mejson Plamli 12 poena i 10 skokova. U ekipi zbog povreda nije bilo Gerija Herisa, Pola Milsapa i Vila Bartona.Najefikasniji u ekipi iz Memfisa, uprkos povredi ramena, bio je Majk Konli sa 19 poena i šest asistencija.Sakramento je pobedio Čikago sa 108:89 i ostvario 14. pobedu u sezoni. Dearon Foks bio je najefikasniji u pobedničkom timu sa 25 poena, od kojih je 23 postigao u drugom poluvremenu.Dobru partiju prikazao je i srpski košarkaš Bogdan Bogdanović, koji je za nešto više od 30 minuta postigao 16 poena, uz šest skokova, tri asistencije i dve ukradene lopte. Nemanja Bjelica je za skoro 22 minuta ubacio šest poena, a imao je i šest skokova i dve asistencije.Čikago je izgubio deveti put u poslednjih 10 utakmica, a najefikasniji je bio Zek Levin sa 19 poena.Košarkaši Los Anđeles Klipersa pobedili su posle produžetka Finiks sa 123:119. Kliperse su predvodili Tobajas Heris sa 33 poena i osam skokova i Danilo Galinari sa 25 poena.Srpski košarkaš Boban Marjanović igrao je 16 i po minuta, postigao je šest poena, uz osam skokova i dve asistencije. Miloš Teodosić igrao je nešto više od 12 minuta i postigao je osam poena, uz dve asistencije.U ekipi Finiksa, koja je izgubila devetu uzastopnu utakmicu, najefikasniji je bio Deandre Ejton sa 20 poena i 12 skokova, što je bio njegov 15. "dabl dabl" u sezoni.Los Anđeles Lejkersi pobedili su Majami sa 108:105. Ekipu iz Los Anđelesa predvodili su Kajl Kuzma sa 33 poena i sedam skokova i Lebron Džejms sa 28 poena, 12 skokova i devet asistencija.Džastis Vinslou bio je najbolji u timu iz Majamija sa 28 poena, dok je Dvejn Vejd dodao 15 poena i 10 asistencija. Vejd je najavio da će se penzionisati na kraju sezone, a prepun Stejpls centar ga je posle utakmice ovacijama ispratio sa terena.Golden Stejt je pobedio Minesotu sa 116:108 predvođen Stefenom Karijem, koji je postigao 38 poena, uz sedam skokova i šest asistencija. Klej Tompson pobedi je doprineo sa 26 poena, a Kevin Durent sa 22 poena.Karl Entoni Tauns bio je najefikasniji u poraženom timu sa 31 poenom i 11 skokova.U ostalim utakmicama Filadelfija je pobedila Detroit sa 116:102, Oklahoma je pobedila Jutu sa 122:113, a Boston je bio bolji od Nju Orleansa sa 113:100 i ostvario šestu uzastopnu pobedu.Milvoki je pobedio Klivlend sa 109:101, Dalas je pobedio Orlando sa 101:76, dok je Indijana pobedila Vašington sa 109:101 i zabeležila četvrtu pobedu u nizu.