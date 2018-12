Mogerini i Anastasijades: Kosovske takse i vojska koče i ugrožavaju dijalog

Na to su, na zasedanju šefova država ili vlada, upozorili kiparski predsednik Nikos Anastasijades i visoka predstavnica EU Federika Mogerini, rekli su agenciji Beta zvaničnici koji prate samit EU. Anastasijades je partnere u EU obavestio da mu je nedavno u Nikoziji na to ukazao srpski predsednik Aleksandar Vučić, koji je stavio do znanja da je ovakvim jednostranim odlukama Prištine i kršenjem međunarodnih sporazuma Srbija dovedena u...