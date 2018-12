U Srbiji sneg i to od 5 do 10 centimetara u većini krajeva

RHMZ je upozorio da se od večeras ponegde u centralnim i južnim predelima očekuje kiša koja će se lediti pri tlu. Više snega očekuje se danas na severu i zapadu zemlje, a sutra popodne i na istoku, ponegde i do 20 santimetara. Danas će u Srbiji duvati slab do umeren jugoistočni vetar koji će se pojačat krajem dana na jugu Banata i u donjem Podunavlju. Jutarnja temperatura biće od minus pet do nula stepeni, a najviša dnevna od nula do...