Kristina Kija Kockar pokazala je svoju promenu na društvenim mrežama, pa je iz plavuše prešla u crnke i dodala zanimljiv opis, a onda se nadovezao njen bivši muž Sloba Radanović. "Ja posle razvoda", napisala je Kija ispod fotografije na kojoj pozira sa muškarcima, za potrebe snimanja, a onda je i Sloba na svoj Instagram objavio seksi sliku. View this post on Instagram A post shared by KIJA KOCKAR (@kija_kockar__official) on Dec 16, 2018...