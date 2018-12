U 2018. najtraženiji polovnjaci od 1.000 do 2.000 evra

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku u prvih deset meseci ove godine u Srbiju je uvezeno 81.745 polovnjaka. Od toga, 25.891 benzinaca i 55.838 dizelaša. Republički zavod za statistiku napravio je podelu prema vrsti goriva i kubikaži: Benzinci: do 1.000 ccm: 1.965 kom od 1.000 do 1.500 ccm: 14.369 kom od 1.500 do 3.000 ccm: 9.423 kom preko 3.000: 134 kom Dizelaši: do 1.500 ccm: 8.875 kom od 1.500 do 2.500 ccm: 45.470 kom preko...