U Takovskoj ulici u Beogradu pukla je cev, usled čega se na gradilištu u neposrednoj blizini nakrivio kran, rečeno je Tanjugu u MUP-u. Cev je pukla u blizini Takovske 37, navode i dodaju da je iz predostrožnosti saobraćaj u tom delu grada obustavljen. Na licu mesta nalazi se policija. Evakuisane porodice iz zgrade pored gradilišta Petnaest porodica evakuisano je...