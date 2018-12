Veljanovski: Janković bio bombardovan pritiscima i izmišljotinama

Beta pre 51 minut

Zastupnik Pokreta slobodnih građana (PSG) Rade Veljanovski izjavio je da je doskorašnji predsednik pokreta Saša Janković bio izložen raznim pritiscima iz vlasti ali i opozicije, kao i izmišljotima, što je dovelo do njegove odluke da se povlači s mesta predsednika PSG i Građanskog bloka 381 i iz aktivnog političkog života."Saša Janković je u poslednje vreme bombardovan raznim pritiscima i to, nažalost, ne samo od vlasti, nego čak i od ljudi koji su u opoziciji. Nekadašnji prijatelji i saradnici o njemu su plasirali potpune insinuacije i apsolutne izmišljotine", rekao je Veljanovski, koji je član Predsedništva pokreta i šef odborničke grupe PSG u Skupštini Beograda, za izdanje lista Danas od srede, o povlačenju Jankovića sa mesta predsednika PSG.Veljanovski koji će funkciju zastupnika obavljati do naredne vanredne sednice pokreta, rekao je da se Janković "dugo nosio sa time ali je kraju pokazao da je samo ipak čovek".Prema rečima Veljanovskog, Janković nije čovek koji ulazi u politiku i u njoj traje bez obzira na sve, sa osnovnim ciljem da ostane na političkoj sceni, te da tako ostvari neki lični napredak".Veljanovski je rekao da je Janković "ušao u politiku sa osećajem potrebe da se u ovoj zemlji nešto izmeni, da nemamo stanje permanentnog straha i pritiska"."Međutim, Janković je onda naišao na ogroman pritisak, što se na njega i odrazilo", naglasio je Veljanovski.