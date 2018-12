Tomić: Ako želimo da budemo dobri u TOP 16, moramo da igramo bolju odbranu

Crvena zvezda je uspela da dođe do pobede u gostima nad Galatasarajem od 100:83, ali uprkos tome trener Milan Tomić nije bio zadovoljan učinkom svojih igrača, najviše zbog defanzive. Zvezda je već pre ovog meča obezbedila plasman u TOP 16 fazu, pa je i to možda uticalo na malo slabiji učinak u odbrani. "U drugom poluvremenu smo igrali malo bolju odbranu. Nisam zadovoljan kako smo odigrali jer smo dozvolili 83 poena, a to je previše. Dobro,...