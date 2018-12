Večeras počinje zima, obdanica traje manje od devet sati

Istovremeno, za stanovnike južne Zemljine polulopte počinje leto, saopštilo je Astronomsko društvo "Ruđer Bošković" iz Beograda. Na dan početka zime obdanica je najkraća, a noć najduža. U Beogradu obdanica traje osam sati i 47 minuta, a noć 15 sati i 13 minuta, jer Sunce izlazi u 7:12, a zalazi u 15:59. Zima donosi otopljenje. Do ponedeljka i do 12 stepeni U Srbiji se sutra očekuje uglavnom umereno do potpuno oblačno vreme, ponegde sa...