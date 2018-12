Jovanović: Politiku dva jarca na brvnu zameniti dijalogom vlasti i opozicije

On je na sednici Glavnog odbora DSS, koja je danas održana u Sava centru, rekao da, ipak, nije preveliki optimista da će vlast to prihvatiti. „Potrebno je uvesti red u zemlji, promeniti izborni sistem, a možda i najvažnije, promeniti politički personal. Ljude koje danas imamo na sceni, da su nešto mogli i želeli da promene, to su već mogli da urade“, rekao je Jovanović. On je ocenio da je u Srbiji danas „na sceni autokratski i...